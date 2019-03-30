الداخلية تواصل توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف على نزلاء السجون
وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن الفيوم، وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
كما تم توجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن مركز شرطة بنها)، وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء ورجال الشرطة والعاملين بالمركز وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وتوالي وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.