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تقارير ومتابعات
السبت 30/مارس/2019 - 11:45 ص

تعلمه من "يوتيوب".. فنان يرسم نجوم الزمن الجميل بـ"فيكور أرتس"

تعلمه من يوتيوب..
دعاء راجح
dostor.org/2571891

من فيديوهات "يوتيوب" تعلم الرسم، فأحيا صور نجوم الزمن الجميل، بالألوان والتصميمات الجديدة، محمود راشد، يرسم بخاصية الـ"فيكور أرتس"، وبرامج الفوتوشوب.

ويروي "محمود" قائلا إن الرسم هوايته منذ الصغر، ولكن بدأ تعلمه، منذ عامين، من خلال يوتيوب، بالإضافة إلى كورسات، لتتحول هوايته إلى عمل يكسب منه الزرق، بتصميمه للإعلانات على "السوشيال ميديا".

وأضاف أنه اختار رسم فناني الزمن الجميل، التي لا تزال صورهم تجذب الجماهير حتى الآن، بجانب رسمه لبعض الشخصيات الفنية الحالية.

وأكد أنه يصمم ملامح نجوم الأبيض والأسود من خلال لون بشرتهم، واستخدام برامج مزج الألوان للوصول إلى الألوان المناسبة.

ويكمل أنه يستعد لرسم الفنان حسن كامي، وأبطال مسلسل "أبوالعروسة"، مبينًا أن هذه الشخصيات، هي التي تجذب جمهور التليفزيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعلمه من "يوتيوب".. فنان يرسم نجوم الزمن الجميل بـ"فيكور أرتس"
تعلمه من "يوتيوب".. فنان يرسم نجوم الزمن الجميل بـ"فيكور أرتس"
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