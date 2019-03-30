القاهرة : السبت 30 مارس 2019
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سياسي
السبت 30/مارس/2019 - 10:29 ص

برلمانى يشيد برفض الاتحاد الأوروبي تصريحات ترامب بشأن الجولان

ترامب
ترامب
كريمة أبو زيد
dostor.org/2571786

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الاتحاد الأوروبى، لرفضه الاعتراف بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

ووجه "عامر"، فى بيان له أصدره اليوم، التحية لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفرى، بعد تأكيده أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الجولان السورى المحتل كشف عن حقيقة المخطط الموجه ضد سوريا بشكل خاص والمنطقة بأكملها، وأن الهدف الأساسى للحرب الإرهابية على سوريا هو تكريس الاحتلال للأراضى العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها الولايات المتحدة، إضافة إلى تأكيد الجعفرى خلال جلسة لمجلس الأمن أن دول المخطط الاستعمارى الجديد عملت على تنفيذ مخططها ضد سوريا عبر حشد ودعم الإرهابيين الأجانب وشن اعتداءات على الأراضى السورية.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من المجتمع الدولى بأسره الضغط على الرئيس الأمريكى، حتى يتراجع عن هذا القرار الباطل والمخالف للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

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