فايقة فهيم: مصر بصدد خطة ممنهجة تنشد التقدم بثبات نحو أهدافها

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، والقيادية في ائتلاف دعم مصر، إن مصر تقدم للعالم تجربة فريدة وهي الأولى من نوعها، بعد الأحداث العصيبة التي شهدتها وعايشتها خلال السنوات الثمانية الماضية، فلا يمر يوم إلا وتشهد مصر خطوات وقفزات نحو القوة والتقدم.



وتابعت "فهيم"، في بيان أصدرته اليوم السبت: مصر بجيشها وشرطتها وشعبها الواعي وقيادتها الحكيمة، بصدد خطة ورؤية ممنهجة تنشد التقدم بثبات نحو الأهداف المحددة، وتحقيق الآمال والتطلعات على المستويين الداخلي والخارجي.



وأردفت "فهيم": مع كل طلعة شمس تعلن مصر عن نفسها، وتتحدث بلغة واثقة، تقف علي أرض صلبة، وتتحرك بوعي وإرادة، وإصرار على بلوغ القمة، فمن نجاح إلى نجاح، ومن قوة إلى قوة، ومن تأثير إلى تأثير، هي بالفعل تجربة مصرية جديرة بالتوقف أمامها وتأمل مكوناتها حتى يدرك المصريون أنهم على الطريق الصحيح.



ونوهت إلى أن المتأمل للأحداث والنشاطات والإنجازات والأرقام والمؤشرات المصرية في الفترة الأخيرة، يتأكد له أن مصر تجني ثمار 5 سنوات من العمل المتواصل، وأصبحت ملامح ومعالم الطريق واضحة، فالحقائق لا يستطيع إنكارها إلا جاحد، ولا يقبل على تشويهها إلا حاقد على الوطن.