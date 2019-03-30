ضبط 322 مخالفة مرورية متنوعة في مطروح
شنت مديرية أمن مطروح حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بتوجيهات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بمشاركة قطاعات المديرية.
أسفرت الحملة عن ضبط 9 قضايا متنوعة لقسم شرطة المرافق، 7 قضايا تموينية متنوعة، وضبط 102 متهمًا في قضايا مختلفة ما بين أحكام جزئية، جنائية، مستأنف وغرامات.
كما تمكنت الأكمنة المعدة على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، والأكمنة المتحركة داخل المدينة من ضبط 322 مخالفة مرورية متنوعة تم التصالح الفوري في 43 مخالفة منها.