نشاط في حركة الرياح وتجمعات كثيفة للسحب في سماء البحر الأحمر (صور)

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إلى جانب نشاط حركة الرياح، وتجمعات للسحب في بعض المناطق.



كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أفادت صباح اليوم، باحتمال سقوط أمطار على بعض مدن المحافظة، وأهابت المحافظة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء السير داخل المدن، أو المسافرين على الطرق الرئيسية.



من جانبة أصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.



في شهدت موانئ سفاجا والغردقة حركة سير طبيعية دون التأثر بالاحوال الجوية، حيث أكدت مصادر داخل ميناء الغردقة وسفاجا عن استقرار العمل بهما دون توقف بسبب سوء الأحوال الجوية.