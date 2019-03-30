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رياضة
السبت 30/مارس/2019 - 10:14 ص

ميسي بحوار نادر عن رونالدو: أحزنني كثيرا.. وهذه منزلته

ميسي
ميسي
وكالات
dostor.org/2571759

شاءت الأقدار والأقدام أن تباعد بين أعظم لاعبي كرة قدم حاليا الذين شكلا أعظك منافسة رياضية كروية شريفة على مدى نحو عقد كامل، ببطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا".

لكن هذا لن يحول "ربما" أن يتنافسا مجددا في بطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبينزليج"، إنهما بالطبع نجم برشلونة ليونيل ميسي ونجم يوفنتوس الإيطالي حاليا وريال مدريد سابقا كريستيانو رونالدو.

ولاحقا، عبر النجم الأرجنتيني ميسي عن أمنيته لو أن رونالدو لم يرحل عن أكبر منافس لفريقه برشلونة، أو عن ريال مدريد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور البريطانية".

ومن المعروف أن النجمين، لا يتحدثان غالبا عن بعضهما بعضا بصورة علنية، كما أفادت الصحيفة.

لكن ميسي قرر أخيرا أن يفتح قلبه وأن يعبر عما يجيش في صدره، فقال إن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس "لم يكن خبرا سارا" بالنسبة له.

وأتبع ذلك بالقول مازحا إنه يحب نجاحه الشخصي في برشلونة، عندما كان (رونالدو) لاعبا في ريال مدريد.

يشار إلى أن رونالدو تمكن حتى الآن من تسجيل 24 هدفا لفريقه الإيطالي في 36 مباراة، ومع ذلك فإن ميسي ليس سعيدا لرحيله عن الليجا.

وفي مقابلة نادرة مع شبكة "كلوب 947 أف أم" صرح ميسي بالقول عن خصمه اللدود "لقد كان من الرائع اللعب ضد كريستيانو حتى وإن كان ذلك صعبا".

وأضاف "استمتعت بالفوز بالكؤوس عندما كان في (ريال) مدريد.. كان من الممكن أن يكون الأمر رائعا لو بقي هناك (مدريد)".


وتابع النجم الأرجنتيني "أنا أكن الكثير من الاحترام ليوفنتوس، وأعتقد أنه فريق قوي للغاية، ويضم لاعبين رائعين للغاية، ومع وصول رونالدو إليه، أصبح أكثر من قوة".

وأضاف ميسي "بالفوز على أتلتيكو مدريد، حقق (يوفنتوس) أفضلية كبيرة (في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا)، لكنني آمل أن نتمكن من البقاء في دائرة المنافسة أيضا".

وفيما يتعلق بأفضل لاعب كرة في العالم، يبدو أن ميسي وضع نفسه ورونالدو فوق جميع وباقي المنافسين، وقال "اليوم، هناك لاعبون جيدون للغاية، مثل نيمار ومبابي وسواريز وهازارد.. يمكن لأي منهم أن يصبح أفضل لاعب في العالم، لكنني سأنتقي رونالدو وأضعه بجانبي في نفس مرتبتي".

وكان مدرب ريال مدريد السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، توقع وصول يوفنتوس وبرشلونة إلى نهائي تشامبينزليغ في الأول من يونيو المقبل، وبالتالي حدوث مواجهة بين النجمين.

وكشف مورينيو في تصريح لموقع "كالشيو ميراكاتو" أيضا أن الفرق الإنجليزية وفريق أياكس الهولندي وبورتو البرتغالي تظل فرقا قوية، لكنها تفتقد إلى الخبرة التي يتمتع بها فريقا يوفنتوس وبرشلونة.

وأضاف "عندما يكون لديك لاعب مثل رونالدو أو ميسي، فإنك ستحصل بالتأكيد على ميزة إضافية كبيرة".

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