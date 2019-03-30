أمطار غزيرة بالبحيرة وغلق بوغازى رشيد والمعدية

تشهد محافظة البحيرة اليوم السبت، حالة من الطقس المتقلب مصحوب بعواصف ورياح محملة بالأتربة مع سقوط أمطار غزيرة بالمدن الساحلية "رشيد وإدكو، وكفرالدوار" وأمطار خفيفة بباقي المراكز والمدن بدائرة المحافظة.



وأعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة برشيد عن غلق بوغاز رشيد والمعدية وتوقف حركة الصيد لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية حرصا على سلامة الصيادين.



وتواصل محافظة البحيرة إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية المختصة للتعامل مع مشاكل المواطنين الناجمة عن سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار.



وناشد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المواطنين بالاتصال الفوري على الجهات المختصة "الوحدات المحلية، شركة المياه، الكهرباء" أو على الخط الساخن للمحافظة 114، في حالة وجود أي مشاكل بسبب سوء الأحوال الجوية.