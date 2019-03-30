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السبت 30/مارس/2019 - 10:12 ص

فيسبوك: يتعين على أشهر موقع للتواصل الاجتماعي أن يفعل المزيد

فيسبوك
فيسبوك
وكالات
dostor.org/2571756

قالت شيرل ساندبرج، كبيرة مسؤولي التشغيل في "فيسبوك" اليوم السبت، إنه يتعين على أشهر موقع للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت "أن يفعل المزيد" في أعقاب الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأسفرا عن مقتل 50 شخصا.

وأوضحت ساندبرج في خطاب لصحيفة "نيوزيلندا هيرالد" نشرته في عددها اليوم، أن "فيسبوك" لم يقم بما يكفي في أعقاب الهجومين اللذين وقعا يوم 15 مارس الجاري.

وبث المسلح الذي هاجم المسجدين تفاصيل الهجومين مباشرة في شريط فيديو مدته 17 دقيقة على "فيسبوك"، الذي سرعان ما أزال المقطع عقب تلقي إخطار من الشرطة، ولكن لقطات من الفيديو كانت انتشرت بقوة على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقالت ساندبرج: "مباشرة، في أعقاب (الهجومين)، قمنا بحذف حسابي الإرهابي من على موقعي فيسبوك وانستجرام، وأيضا الفيديو، ولجأنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، بشكل استباقي، لكشف أي مقاطع فيديو ذات صلة ومنع بثها."

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