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السبت 30/مارس/2019 - 10:03 ص

"فيس بوك" ترتكب خطأ تاريخي بحق مؤسسها

فيس بوك
فيس بوك
وكالات
dostor.org/2571747

في خطأ غريب من نوعه، يصعب تصور حدوثه من قبل شركة بهذا الحجم، اختفت تدوينات عدة لمؤسس "فيس بوك"، مارك زوكربيرج من صفحته بالموقع الشهير، في الآونة الأخيرة، من بينهما تدوينات وثقت لحظات تاريخية في مشوار "فيس بوك".

وذكرت مجلة "بيزنس إنسايدر"، أن المناصب العامة التي شغلها الرئيس التنفيذي للشركة خلال عامي 2007 و2008، اختفت من صفحة زوكربيرغ، 34 عامًا، بالإضافة إلى تدوينات أخرى.

وعلق متحدث باسم شركة فيسبوك على ما جرى بالقول، إن "المشاركات تم حذفها عن طريق الخطأ بسبب أخطاء فنية.. تم حذف بعض منشورات مارك قبل بضع سنوات عن طريق الخطأ، بسبب أخطاء فنية. العمل المطلوب لاستعادتها يحتاج جهدًا، ومن غير المضمون أن ننجح في ذلك".

وتابع بيان المتحدث باسم فيسبوك: "نحن متفقون على أنه يجب أن يكون الأشخاص قادرين على العثور على معلومات حول التدوينات السابقة وأخبار الشركات الكبرى".

وتثير حالات اختفاء التدوينات، إلى جانب التغييرات الأخرى التي أجراها فيسبوك بشأن كيفية حفظ أرشيفها، القلق من أن تحليل السجل التاريخي للشبكة الاجتماعية أصبح أكثر صعوبة.

ويزيد هذا التغير من صعوبة إخضاع شركة فيسبوك، ومؤسسها زوكربيرج، للمساءلة، في وقت قال المتحدث باسم الشركة إنهم لا يعرفون عدد المشاركات التي تم حذفها.

ومن بين المنشورات التي أصبح من الصعب الوصول إليها، إعلان زوكربيرج في أبريل 2012 عن استحوذ فيسبوك على إنستغرام. وكانت هذه التدوينة مصدرا لكل وسائل الإعلام في العالم.

لكن أكثر ما يثير الانتباه، حذف تدوينات سنوات بأكملها من صفحة زوكربيرج. فطوال عامي 2006 و2009 كان زوكربيرج نشطا على الشبكة الاجتماعية، لكن الآن لم تعد هذه المشاركات موجودة خلال هذه الفترة.

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