ضبط عاطل وبحوزته 8 قطع حشيش فى مطروح

تمكن ضباط قسم شرطة الحمام، من ضبط عاطل وبحوزته 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 40 جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتفا محمول.



تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا يفيد بضبط "خالد. ع. ق"، 35 سنة، عاطل، ومقيم في الحمام، وبحوزته 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 40 جراما، ومبلغ مالي وهاتفا محمول.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

