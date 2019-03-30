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السبت 30/مارس/2019 - 09:59 ص

وزيرة البيئة: إطلاق مبادرة لشباب العالم بالتنسيق مع بولندا

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أ ش أ
dostor.org/2571740

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إطلاق مبادرة لشباب العالم لصون النظم البيئية من آثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع وزارة البيئة البولندية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وربط قضيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، من خلال عرض مبادرات الشباب للحفاظ على التوازن البيئي وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة وتبادل الخبرات بين الشباب، وحثهم على دمج موضوع التغيرات المناخية وآثارها وسبل المواجهة في مشروعات التخرج والعمل على إيجاد تمويل لتنفيذها.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة نتائج مشاركتها في اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك، حيث عقدت عددا من اللقاءات على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول المناخ والتنمية المستدامة، مع نائب وزير البيئة الهولندي والمبعوث الخاص لإنجلترا المسئول عن تغير المناخ.

وقالت الوزيرة - فى بيان اليوم السبت - إنه تم التأكيد - خلال لقائها نائب وزير البيئة الهولندي - على دعم هولندا لمصر في موضوعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية فيما يخص الموارد المائية، وذلك استكمالا للتعاون الثنائي بين البلدين، كما تم التأكيد خلال لقائها بمبعوث إنجلترا على أهمية الشراكة بين مصر وإنجلترا للعمل على تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ، وأهمية موضوعات التكيف ليس بالنسبة لمصر فقط بل للدول النامية كلها.

وأضافت أنه - خلال مشاركتها في اجتماع الأمم المتحدة - تم تأكيد ضرورة دمج الشباب ورفع الوعي لديهم للمشاركة في إجراءات مواجهة آثار التغيرات المناخية، وربط ذلك بالتنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14.

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