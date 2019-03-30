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رياضة
السبت 30/مارس/2019 - 09:57 ص

تيمبرولفز يهزم وريورز بعد خطأ مثير للجدل في الوقت الإضافي

تيمبرولفز يهزم وريورز
وكالات
dostor.org/2571734

سجل كارل-أنطوني تاونز رمية حرة قبل نصف ثانية من نهاية الوقت الإضافي ليقود مينيسوتا تيمبرولفز لانتصار مثير للجدل 131-130 على جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في صراع على قمة القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واحتسب الحكم خطأ بداعي وجود إعاقة من كيفن دورانت ضد تاونز قبل تلقيه تمريرة عالية لكن بدا أن الكرة كانت أعلى من اللاعبين وسجل تاونز الرمية الأولى بنجاح قبل أن يهدر الرمية الثانية بشكل متعمد حتى ينتهي الوقت.

وهذا الانتصار منح تيمبرولفز الفرصة لتقاسم صدارة القسم الغربي مع وريورز برصيد 51 فوزا مقابل 24 هزيمة وقبل آخر سبع مباريات في الدور التمهيدي.

ولم تكن واقعة تاونز هي الوحيدة المثير للجدل بل حدثت واقعة أخرى قبل 5.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي عندما كان جولدن ستيت يتأخر بفارق ثلاث نقاط.

وكان دورانت يستحوذ على الكرة وتعرض لخطأ بينما سدد بنجاح رمية ثلاثية لكن بدلا من منح دورانت رمية حرة إضافية اعتبر الحكم أن الخطأ حدث قبل محاولة التسديد وحصل وريورز على الكرة من الخط الجانبي.

ومع ذلك نفذ وريورز الخطأ ووصلت الكرة إلى ستيفن كوري الذي سجل رمية ثلاثية ليدرك التعادل قبل 0.5 ثانية من النهاية.

وكانت هذه الرمية الثلاثية رقم 11 لكوري الذي تصدر قائمة مسجلي النقاط في المباراة برصيد 37 نقطة.

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