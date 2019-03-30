خفر السواحل فى طرابلس ينقذ 117 مهاجرًا بينهم طفل

تمكن منتسبو خفر السواحل الزورق (رأس جدير) التابع لقطاع طرابلس من إنقاذ عدد (117) مهاجرًا، غ ش، من بينهم عدد (84) رجلا، وعدد (15) امرأة، وعدد (18) طفلا، كانوا على متن قارب مطاطي.



وتمت عملية الإنقاذ عند الساعة 22:00 على بعد (94) ميل شمال شرق طرابلس المهاجرون غ ش من جنسيات إفريقية مختلفة، ويبلغ عمر أحد الأطفال الذين تم إنقاذهم يومين فقط، حيث تم إدخاله إلى مستشفي الجلاء للأطفال.



وتم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين حوالي الساعة 03:50 فجر الأربعاء إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم إنزالهم بنقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء عين زارة .