إيطاليا تدعم تطوير البنية الأساسية فى الصومال بمليون يورو

وقعت الحكومة الايطالية على اتفاق لدعم صندوق تطوير البنية الأساسية فى الصومال بمبلغ إضافى قيمته مليون يورو.



وشهد التوقيع على الاتفاق ممثلو الحكومتين الإيطالية والصومالية ومسئولو الولايات الممثلة فى الحكومة الفيدرالية الصومالية ومسئولون مصرفيون كبار، ويمثل الدعم الايطالي ثالث دفعة تساهم بها إيطاليا فى هذا الصندوق الذى تشارك فيه عدة أطراف.



ويهدف الصندوق إلى دعم وتسريع عملية الإنعاش الاقتصادى بصورة مستدامة فى الصومال وتعزيز السلام وعملية بناء الدولة من خلال إصلاح وتطوير البنية الأساسية هناك.



وقال وزير التعمير والاسكان الصومالى عبدى آدم " إن برنامج تطوير البنية الأساسية له أهمية كبيرة للصومال، لأنه لا يعزز التواصل داخل الدولة فقط، بل يؤدى إلى توفير فرص عمل، ونحن نأمل أن يؤدى ذلك إلى التقليل من تجنيد الجماعات المتطرفة للشباب ".



وأكد السفير الايطالي لدى الصومال كارلو كامبانايل " أن تطوير البنية الأساسية يحظى بالأهمية لأنه يساعد على تحقيق النمو الاقتصادى عن طريق جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل".



بدوره، أشار رئيس الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية فى الصومال إلى أن تواجد مسئولى الولايات الممثلة فى الحكومة الفيدرالية الصومالية أثناء مراسم التوقيع على هذا الاتفاق يبرهن على رغبة الصوماليين فى التوحد من أجل تطوير البنية الأساسية فى بلادهم.