برنامج الغذاء العالمى يتلقى مليونى دولار من اليابان لمساعدة ضحايا نيجيريا

أعلن برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مساهمة مالية قيمتها 2 مليون دولار من الحكومة اليابانية لمساعدة ضحايا الصراع وانعدام الأمن فى شمال شرق نيجيريا.



وذكر المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى كيليتشى أونيماوبى أن المساهمة اليابانية ستساعد أكثر من 48 ألف شخص على إعادة بناء وسائل معيشتهم.



وأضاف "إن برنامج الغذاء العالمى سيشترى موادا غذائية بهذه المساهمة لتقديمها إلى المتضررين من جراء الصراع فى المنطقة.. وإننا نرحب بالمساهمة اليابانية التى جاءت فى وقتها، وإن برنامج الغذاء يركز على العمل من أجل حماية هؤلاء المتضررين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم من خلال مساعدتهم على زراعة المحاصيل وتربية المواشى بدلا من الاعتماد على المساعدات الغذائية".



من جانبه، قال القائم بالأعمال اليابانى لدى نيجيريا شيجيرو أوميتسو " إن حكومة اليابان ملتزمة بدعم الجهود النيجيرية والمجتمع الدولى لضمان مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين للغذاء فى شمال شرق نيجيريا وعدم تعرضهم لمجاعة ".



وأشار القائم بالأعمال اليابانى إلى أنه من المتوقع أن تؤدى المساهمة المالية اليابانية إلى التخفيف من معاناة سكان الولايات المتضررة من جراء الصراع فى شمال شرق نيجيريا.