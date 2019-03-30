السجن 4 سنوات لرجل استأجر شقة لمنفذي هجمات باريس

حكمت محكمة فرنسية يوم الجمعة على رجل استأجر شقة لمتشددين إسلاميين متورطين في هجمات باريس في نوفمبر 2015 بالسجن أربع سنوات بتهمة مساعدتهم على الإفلات من الاعتقال أو الرصد.



واختبأ المهاجمون، عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه وحسناء آيت بو لحسن، في شقة جواد بن داود على مشارف باريس بعد أن قاموا مع مجموعة من المسلحين والانتحاريين الآخرين بقتل 130 شخصا في 13 نوفمبر 2015.



كانت محكمة أخرى في باريس قامت بتبرئة بن داود في فبراير العام الماضي وأرجعت ذلك إلى عدم كفاية الأدلة على أنه ساعد المهاجمين عن عمد.



لكن ممثلي الادعاء في باريس طعنوا على الحكم حينها.



والناجي الوحيد من المشتبه في تورطهم في الهجمات هو صلاح عبد السلام وهو في سجن فرنسي في انتظار محاكمة قد لا تبدأ حتى أواخر عام 2020.