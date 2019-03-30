أستراليا تصدر قانون جديد لمنع البث المباشر للجرائم العنيفة

أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لاستحداث قانون جديد صارم ضد الإرهاب لمنع الأشخاص من "تسليح منصات التواصل الاجتماعي" و"البث المباشر للجرائم العنيفة" كما حدث في الهجوم الذي وقع مؤخرا على مسجدين في مدينة كريستشيرش النيوزيلندية.



وكان منفذ الهجوم على المسجدين، وهو أسترالي (28 عاما)، قد بث على الهواء مباشرة ولمدة 17 دقيقة على موقع فيسبوك جريمة إطلاق النار والتي أسفرت عن مقتل 50 مصليا في وقت سابق من الشهر الجاري.



وبهذا القانون، ستكون أستراليا أول دولة في العالم تقوم بمعاقبة عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن وغرامات تصل إلى ملايين الدولارات إذا لم تتحرك سريعا لحذف المواد العنيفة.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن مشروع القانون سيحال إلى البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة.



وقال موريسون في بيان مشترك مع المدعي العام ووزير الاتصالات إن "شركات التواصل الاجتماعي الكبرى عليها مسؤولية اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استخدام الإرهابيين القتلة لمنتجاتها التكنولوجية".