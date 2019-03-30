نيكاراجوا تفرج بشكل نهائي عن السجناء السياسيين

وافقت حكومة نيكاراجوا يوم الجمعة على "الإفراج النهائي" عن كل السجناء السياسيين الذين احتجزوا خلال الاضطرابات التي وقعت في الأشهر الـ11 الماضية، حسبما أفادت صحيفة "لا برينسا".



ونصت اتفاقية وقعتها الحكومة وجماعة "التحالف المدني" الممثلة للمعارضة أن حكومة الرئيس دانيال أورتيجا سوف "تقوم بالإفراج النهائي" عن السجناء السياسيين الذين اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد حكومة نيكاراجوا في أبريل 2018.



ونصت الاتفاقية أيضا على أن القضايا ضد الأشخاص المعتقلين سوف "تغلق" وسوف يتم "تنظيم" وضعهم القانوني.



وتشير تقديرات إلى أن 500 شخص على الأقل قتلوا وتم اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في 18 أبريل 2018 ضد أورتيجا، الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبقمع حقوق الإنسان.



ورفض الرئيس كل الدعوات المطالبة باستقالته.