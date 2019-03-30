الحلبوسي: العراق يحتاج إلى استيراد الكهرباء من إيران ثلاث سنوات

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال زيارة إلى واشنطن الجمعة، الإدارة الأميركية بتمديد الإعفاء الممنوح لبلاده من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لأنّ بغداد لا يمكنها أن تستغني عن استيراد الكهرباء من إيران قبل ثلاث سنوات.



وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات مشدّدة على طهران للحدّ من صادرات إيران وتجفيف مصادر تمويلها، لكنّ واشنطن أعفت بغداد من هذه العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، مدّدتها لاحقًا لفترة مماثلة، وذلك كي يتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران تجنّبًا لاندلاع احتجاجات شعبية جديدة ضدّ انقطاع التيار الكهربائي.



وقال الحلبوسي خلال زيارة إلى "معهد الولايات المتحدة للسلام" في واشنطن "نأمل تمديد هذا الإعفاء، إلى حين تمكّن العراق من الوقوف على قدميه اقتصاديًّا".



والتقى المسؤول العراقي في واشنطن عددًا من المسؤولين الأميركيين، في مقدّمهم نائب الرئيس مايك بنس.



وبحسب الحلبوسي فإنّ العراق يستورد 30% من احتياجاته من الطاقة وهو بحاجة لثلاث سنوات تقريبًا كي يحقّق اكتفاءه الذاتي على صعيد توليد الطاقة الكهربائية.



وقال "بعد هذه السنوات الثلاث، قد نرى عراقًا مستقلًا اقتصاديًا ولا نعود بحاجة إلى استيراد الكهرباء من بلد آخر، ربّما يمكننا حلّ هذه المشكلة في غضون ثلاث سنوات".