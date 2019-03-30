ديلي تليجراف: على تيريزا ماي التنحي قريبا

قالت صحيفة ديلي تليجراف اليوم السبت، إن على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التنحي من رئاسة الوزراء بعد التفاوض على تمديد مؤقت لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.



وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي "يجب عليها الآن أن ترى، أو يجب إبلاغها، أنها في حين يمكنها الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للتفاوض على تمديد خروج بريطانيا من التكتل، فإن هذه هي النهاية الطبيعية للطريق.



وأضافت: يجب عليها أن ترحل من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن أجل حزبها ومن أجل الديمقراطية نفسها".

