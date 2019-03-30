مبعوث صيني يدعو لمساعدة دولية لتحسين بناء القدرات الأمنية لمالي

دعا مبعوث صيني، يوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة مالي على تحسين بناء قدراتها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.



وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو شيوي، في مجلس الأمن الدولي، إنه ينبغي تقديم مثل هذه المساعدة إلى حكومة مالي حتى تتمكن من "الحصول تدريجيا على القدرة على تولي المسؤوليات الأمنية في جميع أنحاء أراضيها".



وشدد على أن السلام والأمن في مالي يرتبطان ارتباطا وثيقا بالوضع العام في المناطق المحيطة بها، الأمر الذي يتطلب إتباع نهج متكامل لمكافحة الإرهاب في مالي والمناطق المجاورة لها.



وقال ما إن "الصين تنوه بالتقدم الذي أحرزته حكومة مالي وقواتها الأمنية في تولي المسؤوليات الأمنية على الأرض، وترحب بمبادرة قوة الساحل المشتركة (جي 5) في مواجهة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب في المنطقة"، في إشارة إلى قوة إقليمية تضم قوات من دول منطقة الساحل الخمس.



ومنذ عام 2012، عانى شمال مالي من هجمات شنها متمردو الطوارق ومتطرفون مرتبطون بتنظيم "القاعدة".



وفي عام 2015، وقعت حكومة مالي وبعض الجماعات في الشمال اتفاق السلام والمصالحة. ومع ذلك، فقد تكثفت هجمات المتطرفين وانتقلت جنوبا.



وفي نفس اجتماع مجلس الأمن حول مالي الذي جرى اليوم السبت، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تدهور الوضع الأمني في وسط البلاد.



ووفقا لما ذكره جوتيريش، فقد وقع أكثر من 240 هجوما ضد مدنيين ومسؤولين في حكومة مالي وأفراد في القوات الوطنية والدولية في عام 2018، مقارنة بـ183 هجوما في عام 2016.