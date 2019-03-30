بعد إنقاذه.. الصين تعيد باندا أحمر إلى الحياة البرية

تم إطلاق ذكر باندا أحمر اللون في محمية طبيعية بمدينة دوجيانجيان بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وحيوانات الباندا الحمراء، هي حيوانات ثديية صغيرة تشبه حيوان الراكون وتتغذى على الخيزران، وتعرف باسم "الباندا الحمراء" لأن فراءها بنى محمر.



وقال تشو دا هاي، عامل بمركز كايدا للإنقاذ في المدينة، "إنه تم إنقاذ حيوان الباندا يوم 20 ديسمبر 2017"، مشيرا إلى أن قرويين محليين اتصلوا بالشرطة بعد أن دخل حيوان الباندا إلى ملعب جولف في جبل تشينغتشنغ.



وبعد احتجاز قصير في قسم الشرطة، تم نقل حيوان الباندا البالغ من العمر خمس سنوات إلى مركز إنقاذ حيث تم فحصه وتشخيص إصابته بفطريات والتهابات بالأمعاء.



وبعد عام من الراحة في المركز، عادت المؤشرات الجسدية لحيوان الباندا طبيعية وباتت تفي بمعايير عودته إلى الحياة البرية.



وتخضع حيوانات الباندا الحمراء لحماية خاصة في الصين، رغم أنها أقل شهرة من الباندا العملاقة. وانخفضت أعداد الباندا الحمراء بالصين بشكل كبير منذ خمسينيات القرن الماضي جراء التوسع البشري في موائلها الطبيعية.



وإلى جانب الباندا الحمراء، تم إطلاق أكثر من 70 حيوانا بريا تم إنقاذه، في محمية لونجشي-هونجكو اليوم السبت، بما في ذلك قرود مكاك ودب أسود وطيور من البوم والبُهدل أحمر المنقار ويمامات مرقطة، في خطوة تهدف إلى زيادة أعدادها بالحياة البرية.