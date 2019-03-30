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السبت 30/مارس/2019 - 08:03 ص

صندوق النقد الدولي: ارتفاع حصة اليوان الصيني من احتياطي العملة العالمي

صندوق النقد الدولي:
وكالات
dostor.org/2571627

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن حصة اليوان الصيني من احتياطيات العملة ارتفعت إلى 1.89 في المائة في الربع الرابع من عام 2018، لتحتل المرتبة الخامسة بين جميع الاحتياطيات المخصصة.

وزادت الاحتياطيات المحتفظ بها باليوان الصيني، أو الرنمينبي، إلى 202.79 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الصادرة حديثا عن تكوين عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية.

وبلغت حصة اليوان من احتياطيات العملات في الربع الرابع أعلى مستوى لها منذ أن بدأ صندوق النقد الدولي إصدار بيانات اليوان في أواخر عام 2016، متجاوزة بذلك حصتي الدولار الكندي والدولار الأسترالي، اللتين بلغتا 1.84 في المائة و1.62 في المائة على التوالي.

ويعتقد محللون أن حصة الرنمينبي المتزايدة في احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية في العالم تعكس ارتفاعا في الاهتمام بحيازة أصول الرنمينبي بعد إدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام 2016.

كما يأتي ذلك بدافع الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز تنويع أصول احتياطي العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن إجمالي الاحتياطيات المخصصة ارتفع إلى 10.73 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من 2018.

وانخفضت الاحتياطيات المحتفظ بها بالدولار الأمريكي إلى 6.62 تريليون دولار، وهبطت حصة الدولار الأمريكي، التي لا تزال الأكبر، للربع الثالث على التوالي، حيث وصلت إلى 61.69 في المائة من الاحتياطيات المخصصة.

وارتفعت الاحتياطيات المحتفظ بها باليورو إلى 2.22 تريليون دولار، وارتفعت حصتها، التي لا تزال الثانية، إلى 20.69 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ الربع الرابع من عام 2014.

وجاءت حصة الين الياباني والجنيه الإسترليني في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

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