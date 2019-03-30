الشرطة: مواد قابلة للاشتعال سبب مصرع وإصابة 54 في حريق بحافلة بالصين

قالت الشرطة المحلية في مقاطعة هونان بوسط الصين اليوم السبت، إن مواد قابلة للاشتعال حملها راكب إلى داخل حافلة نقل، قد أسفرت عن اندلاع حريق خلّف وراءه 26 قتيلًا و28 جريحًا في حادث وقع في 22 مارس الجاري.



وأضافت مديرية الأمن العام في المقاطعة أن تشن جيان سن البالغ من العمر 51 عامًا، ركب حافلة من مقاطعة خنان بوسط الصين، وكان بحوزته مواد قابلة للاشتعال بدرجة عالية لشحنها على متن الحافلة في مدينة كايفنغ بالمقاطعة، ليتوجه إلى مدينة قويلين حاضرة منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.



وتابعت المديرية أن تشن حمل معه المواد القابلة للاشتعال عمدًا حيث كان ينوي التفاوض حول نزاع تجاري مع أحد الباعة في قويلين وجهًا لوجه بعد فشل المشاورات بينهما عبر الهاتف الخليوي، وأنه كان ينوي تهديد البائع باستخدام المواد المشتعلة التي بحوزته فيما لو لم تتمخض مفاوضاتهما عن أي شيء لصالحه.



وأشارت المديرية إلى مصرع تشن في الحريق الذي اندلع بالحافلة فجأة بسبب المواد المشتعلة التي كانت على متن الحافلة خلال الرحلة، حيث أتت النيران على كامل الحافلة التي تضم 59 مقعدًا، وذلك على طريق سريع في محافظة هانغشو في مدينة تشانغده بمقاطعة هونان، وكان على متنها 53 راكبًا وسائقان ومرشد سياحي للرحلة.



وتحظر الصين نقل أي مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة بشكل غير قانوني على متن وسائل النقل العامة.