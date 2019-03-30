القناص: مصر نجحت في تنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال

أشاد الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه بحسن التنظيم والضيافة للبطولة العربية لأندية الأبطال، والتي تحتضن فعالياتها مصر في مجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي، وتختتم منافساتها في وقت لاحق اليوم السبت.



وقال رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أرض الكنانة نجحت في إخراج البطولة بشكل مميز بعد التوقف الذي دام لمدة 10 سنوات، ما يدل على قدرتها الفائقة في إقامة البطولات الكبرى.



وأضاف أن مجلس ادارة الاتحاد حرص بعد نجاحه في انتخابات العام الماضي على تفعيل وتطوير رياضة الكاراتيه على مستوى جميع الدول العربية من خلال إقامة البطولات، إلى جانب إعداد دورات تدريبية للحكام، والمدربين لرفع مستواهم وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الخبرات المختلفة من قبل خبراء اللعبة في التدريب.