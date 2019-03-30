ثمانينية صينية تتلقى التهنئة بعيد ميلادها من بناتها الثمانية

تلقت أم صينية يبلغ عمرها 88 عاما التهنئة بعيد ميلادها من بناتها الثمانية في شريط مصور "فيديو" حاز على إعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أنه ارتدت الأم وبناتها الثمانية في داليان بإقليم لياونينج شمال شرق الصين، ارتدين أردية حمراء زاهية وهو اللون الذي يمثل الفرح والحظ السعيد في الثقافة الصينية، أما الأم فقد ارتدت على رأسها قبعة عيد الميلاد في الفيديو القصير.



وتناوبت البنات الثماني، اللاتي تجمعن حول أمهن، إرسال تمنياتهن الطيبة، على أمل أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة، وغنين أغنية "عيد ميلاد سعيد" في النهاية.



ورفع الفيديو أحد أحفادها الذي قال إن جدته كان لها تسعة بنات، ولكن إحداهن توفيت منذ فترة طويلة، وأن جدته تعاني من الشلل وتعيش في منزل أكبر بناتها الثمانية.

