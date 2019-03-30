شركة طيران كورية تطرد شقيقين من رحلة بسبب حساسية الفول السوداني

تعرضت شركة الطيران الكورية الجنوبية وشركة طيران "دلتا الأمريكية"، للضغوط لاجبار شقيقين مراهقين على الهبوط من رحلة بسبب معاناة أحدهما من حساسية الفول السوداني وتركهما عالقين في مطار إنشيون الدولي بكوريا الجنوبية.



وذكرت شركة الطيران الكورية أن الشقيقين في سن 15 و16 عاما استقلا الطائرة التابعة لشركة دلتا من مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية إلى مطار إنشيون، وكانا من المقرر أن يستقلا رحلة تابعة لطيران "كوريان أير" إلى مانيلا.



ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) عن شركة الطيران أن أحد الشابين يعاني من حساسية الفول السوداني بصورة خطيرة بحيث لا يسمح له بالاقتراب من المنتج، وعند بوابة الرحلة إلى مانيلا أبلغ الشقيقان بأنه سيتم تقديم الفول السوداني خلال الرحلة، وأخيرا ما بين الصعود للطائرة أو التخلف عن الرحلة، اختارا الصعود للطائرة ولكن بعد لحظات قليلة أجبرا على الهبوط من الطائرة، وجاء أحد الموظفين وجذب أحدهما من قميصه.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصبيين تقطعت بهما السبل في مطار إنشيون حتى وجدا رحلة تعود بهما إلى اتلانتا، وقد اعتذرت الشركتان عن الحادثة.



وقد تقدمت الأم بشكوى ضد الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركة أحيطت علما بمرض ابنها الأكبر، وعقب الحادث قالت الخطوط الجوية الكورية إنها لن تعد تقدم الفول السوداني على رحلاتها وستقدم بعض المقرمشات بدلا من ذلك.