زيارة السيسى لواشنطن في أبريل تتصدر عناوين صحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي، خاصة الزيارة التي سوف يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، خلال الأسبوع الثانى من أبريل المقبل.



ففي صحيفة (الأهرام)، ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور العاصمة الأمريكية "واشنطن"، خلال الأسبوع الثانى من أبريل المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



تأتى الزيارة فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.



وأكدت الصحيفة أنه وسط توقعات بمشاركة واسعة من القادة العرب، تنطلق غدا بتونس القمة العربية الـ30، حيث أقر وزراء الخارجية العرب، فى اجتماعهم التحضيرى أمس، مشروعات القرارات المطروحة على القمة، كما اعتمدوا جدول أعمالها لعرضه على القادة.



وأضافت أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أعلن فى كلمته أمام الاجتماع، أن أزمات المنطقة مازالت تنتظر انفراجة تُخفف من عناء الشعوب، التى أنهكتها الصراعات، وتستجيب لقلق الرأى العام العربى حيال حالات التفسخ والتفكك، التى ضربت بعض دول المنطقة.



ونقلت الصحيفة عن سامح شكري وزير الخارجية، عقب الاجتماع، إن هناك تصورا عربيا مشتركا للتعامل مع التطورات بشأن الجولان السورية المحتلة، واعتبار قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها باطلا، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، مشيرا إلى الدعم الكامل للشعب الفلسطينى، لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.



وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلنت الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية 2019 - 2020، وتبلغ الاستثمارات الكلية نحو 1٫17 تريليون جنيه، منها نسبة 46% استثمارات عامة بقيمة 534.4 مليار جنيه.



وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة تستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات فى مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 - 2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه فى 2018 - 2019، فضلًا عن تحقيق 50.7 مليار جنيه فى مؤشر تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى العام 2019 - 2020 مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن مجلس العموم البريطانى رفض، وللمرة الثالثة، أمس اتفاق «بريكست» للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي تحاصرها المشاكل، إنها ستسعى لإيجاد «طريق بديل للمضي قدما» فى تمرير الاتفاق.



وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط تفاؤل من الجانبين، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه اختتم محادثات تجارية "بناءة" فى بكين للتوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع التجارى الذى بات يهدد الاقتصاد العالمي، وقال الوزير الأمريكي إنه أجرى المحادثات وبرفقته الممثل التجارى الأمريكي روبرت لايتهايزر مع نائب رئيس الوزراء الصينى.



بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس السيسي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الثاني من أبريل المقبل.



تأتي الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.



وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي سيستضيف الرئيس السيسي في التاسع من أبريل لبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.



وأكدت الصحيفة أن البيت الأبيض ذكر، في بيان، أن الزعيمين سيبحثان البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي والدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي.



وأوضحت الصحيفة أن سامح شكري وزير الخارجية أكد أن قضية الجولان تهم كل عربي، وأن الجولان أرض عربية محتلة وسنعمل على اعتبار قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها قرارا باطلا.



وقال شكري، عقب عقد اجتماع ثلاثي أمس مع نظيريه الأردني والعراقي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس، إن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المحورية المركزية، مشيرا إلى أن كل الدول العربية تدعمها من أجل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة كاملة بإقامة دولته على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.



وأكدت الصحيفة أن مصر تبنت مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب والذي اعتمده المجلس بالإجماع خلال النقاش العام الذي شهده وترأسه جون أيف لودريان وزير خارجية فرنسا باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال مارس الجاري.



وأعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية خاصة مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.



وفي الشأن الدولي، أوضحت صحيفة (الجمهورية)، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أدان أمس اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي جاويش أوغلو، موضحا أن هذا الاعتراف يشكل بصورة عامة الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة في السياسة الخارجية وهذا أمر محزن.



وأشار لافروف إلى أن مثل هذا التصرف من الولايات المتحدة تجاه القانون الدولي يمكن ملاحظته في كل مكان مثل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في فنزويلا.



ومن جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أنه تنطلق في تونس غدا أعمال القمة العربية بحضور عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك العرب.. وأضافت أن القمة تبحث التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتطورات في قطاع غزة، إضافة إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان العربي السوري المحتل.



وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب مصادر دبلوماسية فإن القادة العرب سيصدرون قرارا خاصا يؤكد على عروبة هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكدت الصحيفة أن الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب بدأت أمس حيث تم استعراض مشروعات القرارات التي ستعرض على القادة العرب في اجتماعهم غدا وعقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق اجتماعا على هامش الاجتماع.



ونقلت عن سامح شكري وزير الخارجية قوله إن الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليفات القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا وضمت الرئيس السيسي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي يكرم اليوم الأمهات المثاليات، وذلك في احتفالية كبرى تقديرًا لما قدمن من أجيال تخدم الوطن، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المرأة المصرية في المجتمع باعتبارها الرقم الأهم في المعادلة الوطنية بفضل تضحياتها.



وأوضحت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة مهمة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتأتي الزيارة بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين مصر وأمريكا بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول كافة القضايا الإقليمية.



وأعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيسين السيسي وترامب سيلتقيان يوم ٩ أبريل المقبل، ويناقش الزعيمان سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والبناء على العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية بين البلدين والتعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب.



وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إنه وتحسبًا لمسيرات حاشدة متوقعة، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، والذكرى الـ43 ليوم الأرض، الذي يحتفل به الفلسطينيون منذ 1976، حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوات ضخمة على الحدود.



وأضافت أن استعدادات جيش الاحتلال شملت إرسال قيادة فرقة وثلاثة ألوية وقوة مدفعية، إلى "القيادة الجنوبية العسكرية" حيث تقوم بتنفيذ إرشادات وأعمال فحص للجاهزية وتدريبات لسيناريوهات متنوعة، حيث يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تشهد حدود قطاع غزة مواجهات عنيفة في يوم الأرض.



وأوضحت الصحيفة أن عدسات بعض المصورين، رصدت تعزيزات عسكرية كبرى على حدود غزة تضم دبابات وعربات مدرعة وآليات عمل، قرب مدينة سيدروت، فيما أغلقت السلطات الإسرائيلية، بعض الطرق المؤدية إلى غزة، بحواجز خرسانية، وكان الجيش الإسرائيلي دفع المزيد من قواته خلال الأيام الأخيرة إلى حدود قطاع غزة.