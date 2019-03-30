شاهد الآن.. بث مباشر لمباراة الأهلى والزمالك اليوم فى الدورى

يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الإسكندرية مباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.



والمباراة المنتظرة محليا وعربيا وعالميا هي مباراة تحديد بطل الدوري، حيث الفارق بين الزمالك متصدر الدوري والاهلى الوصيف نقطتين فقط مما يجعل المنافسة فى مباراة القمة نارية وممتعة لجماهيير الكرة المصرية والعربية.



وتشهد هذه المباراة ظهورا تونسيا مميزا، حيث من المنتظر أن يتواجد ثنائي القلعة البيضاء

حمدي النقاز وفرجاني ساسي في اللقاء، بينما من جانب الأهلي سيتواجد علي ملعول.



ماتش الاهلى والزمالك مباشر اليوم يمكنكم مشاهدته عبر الانترنت من خلال خدمة البث المباشر.



موعد مباراة الاهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الاهلى والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

يذاع مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت، وتنقله قنوات النيل للرياضة وأون سبورت والثانية الأرضية.



ماتش الاهلى والزمالك مباشر اليوم يمكنكم مشاهدته عبر الانترنت من خلال خدمة البث المباشر.



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