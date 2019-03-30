القاهرة : السبت 30 مارس 2019
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10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

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المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

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12:15 ص

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05:35 م

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06:43 ص

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السبت 30/مارس/2019 - 07:06 ص

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والأهلى اليوم

القنوات الناقلة لمبارة
القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والأهلى اليوم
dostor.org/2571605

يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الإسكندرية مباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.

والمباراة المنتظرة محليا وعربيا وعالميا هي مباراة تحديد بطل الدوري، حيث الفارق بين الزمالك متصدر الدوري والأهلى الوصيف نقطتين فقط؛ مما يجعل المنافسة فى مباراة القمة نارية وممتعة لجماهيير الكرة المصرية والعربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك
يذاع مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت، وتنقله قنوات النيل للرياضة وأون سبورت والثانية الأرضية.

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شاهد الآن.. بث مباشر لمباراة الأهلى والزمالك اليوم فى الدورى

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