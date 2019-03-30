القمة 117.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى

يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الإسكندرية مباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.



تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من كل من:

جنش

حمدي النقاز والونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة

طارق حامد وفرجاني ساسا

كهربا وأوباما وأحمد السيد زيزو

خالد بوطيب



موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

يذاع مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت، وتنقله قنوات النيل للرياضة وأون سبورت والثانية الأرضية.