القاهرة : السبت 30 مارس 2019
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السبت 30/مارس/2019 - 03:00 ص

اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "قيد عائلى" على "dmc دراما"

مسلسل قيد عائلى
مسلسل "قيد عائلى"
منار إبراهيم
dostor.org/2571600

تنطلق أولى حلقات مسلسل "قيد عائلي" مساء اليوم السبت، عبر شاشتي dmc وdmc دراما، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة حيث كان من المقرر انطلاقه بمطلع شهر مارس الجاري.

و"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر، وبطولة عزت العلايلي وميرفت أمين ومحمد محمود عبدالعزيز وبوسي وصلاح عبدالله وهالة فاخر وصبري فواز وسيمون ومحمد رياض وياسمين نيازي ونضال الشافعي وميرنا وليد وريم البارودي وخالد سرحان وإنعام سالوسة وأحمد التهامي ورامي وحيد.

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