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السبت 30/مارس/2019 - 02:38 ص

دولة بيرو تفوز بلقب "2019 Miss Eco International"

2019 Miss Eco International
"2019 Miss Eco International"
شيماء دهب
dostor.org/2571599

حصدت متسابقة من دولة بيرو على لقب "ميس إيكو أنترناشونال"، والتي تقام فعالياتها في مصر للسنة الخامسة على التوالي، بمشاركة نحو أكثر من 75 دولة من جميع أنحاء العالم.

وحصلت على لقب الوصيفة الأولى من دولة الفلبين أما الوصيفة الثانية فكانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "رزق" إن هذا العام زارت الملكات مدينة الغردقة والأقصر وسيتم زيارة الإسكندرية خلال أيام، حيث زيارة مكتبة الإسكندرية والمنتزة خلال جولة تستغرق يوم واحد.

وذكرت رئيس مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019"، أنه تم اشتراك عدد من الدول لم تكن مشاركة في السنين الماضية ومنها إيطاليا، وفنلندا، والأرجنتين، وألبانيا، وأستراليا، ونيوزيلاند، وكاراساو، وأروبا ورومانيا ومولدوفا حيث تم اشتراك أكثر من 75 دولة.

وتقام فعاليات المسابقة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور العديد من النجوم وخبراء الموضة.

وتضمنت لجنة التحكيم مجموعة مميزة من أطباء التجميل، ومصممي الأزياء، وتضمنت الدكتورة أمينة حداد، دكتورة التجميل، ودكتور عماد الساعي، دكتور تجميل الأسنان، ومصممة الأزياء جينا سلطان، وأيسن خالد، الحاصلة على لقب ملكة جمال مصر العام السابق، والدكتورة آمال رزق، مؤسس فكرة ميس إيكو أنترناشونال.

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