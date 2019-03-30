الأوقاف: تغيير اسم مسجد حسن البنا ببنى سويف إلى "الهدى"

دخل قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو أي رمز من رموز الجماعات حيز التنفيذ.



وبدأ التنفيذ الفعلي بتغيير اسم مسجد حسن البنا بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف إلى مسجد الهدى بناصر، لارتباط الاسم بجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة اسم المسجد جدلًا كبيرًا ومشاكل مستمرة.



وبدأت جميع المديريات في حصر هذه المساجد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات أو أي من رموزها.