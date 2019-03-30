حظك اليوم.. برج العذراء السبت 30 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 30 مارس 2019، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: تتميز بجهوزية وبنشاط، وتستعيد بعضًا من حيويتك، وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت ملائم لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها.

عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، لذا قف على رأي الشريك في أمورك الحساسة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة، ومحب للطعام الشهي، وتتمتع بإرادة قوية، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.



