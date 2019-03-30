حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 30 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 30 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.

عاطفيًا: يكون التواصل مع الشريك صعبًا ومعقدًا، وعلى الرغم من هذه السلبيات تجتاز المرحلة ولا داعي إلى القلق اذا قمت بواجبك على أكمل وجه.

صحيًا: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



الثور

مهنيًا: يمتحن هذا اليوم قدراتك مع وجود القمر في مواجهة برجك من الدلو ولا تنسى مضايقات كوكب أورانوس الثقيلة والتغيرات الجذرية التي يسببها لمواليد الثور

عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد..

صحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.



الجوزاء

مهنيًا: وعود بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيدًا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.

عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل.

صحيًا: غالبًا ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.



السرطان

مهنيًا: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة.

عاطفيًا: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

صحيًا: للآلام في الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.



الأسد

مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما، قبل أن تقرر البقاء في البلد أو السفر.

عاطفيًا: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.

صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



العذراء

مهنيًا: تتميز بالنشاط، وتستعيد بعضًا من حيويتك وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت مؤات لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها.

عاطفيًا: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل؛ لذا قف على رأي الشريك في أمورك الحساسة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحيًا: أنت صاحب طاقة كبيرة ومحب للطعام الشهي وتتمتع بإرادة قوية، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.



الميزان

مهنيا: الجو العام مميز يحمل إليك السعادة والمناسبات الجميلة وحلولًا للمشكلات السابقة وطّيًا لصفحة ماضية، من أجل انطلاقة جديدة.

عاطفيًا: يتجمع الأصدقاء حولك لمساعدتك على تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكن هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات.

صحيًا: قد تكون منزعجًا من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لكنك ستتكيف مع هذا الواقع.



العقرب

مهنيًا: يوم هادئ وخال كليًا من الحظوظ، ما يثير الانفعالات والحساسيات والنزاعات والعدائية في المحيط، ويولد التشنج ويشير إلى وضع مهني خاص جدًا.

عاطفيًا: كن طويل البال مع الشريك وأمنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية.

صحيًا: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقًا في التنفس.



القوس

مهنيًا: الظروف كلها مشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو منهمك بإنجاز مشروع كبير يعلق عليه أملًا كبيرًا، المطلوب منك الوقوف إلى جانبه وتوظيف خبرتك في مساعدته.

صحيًا: تتوضح الصورة الصحية أمامك، بفضل مساعدة أصحاب الاختصاص الذين يكترثون لأمرك بعيدًا عن أي غايات.



الجدي

مهنيًا: تتطور الأمور إيجابيًا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة..

عاطفيًا: إياك التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلبًا عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه.

صحيًا: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائيًا.



الدلو

مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.

عاطفيًا: تقدم غير متوقع في العلاقة بالشريك، بسبب لإقدامك على دعمه في مشروع نوعي يضمن لكما مستقبلًا مشرقًا.

صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل وفي التعامل مع أحد أفراد العائلة.



الحوت

مهنيًا: احذر سوء تفاهم أو التباسًا في أحاديثك، وكن واعيًا لكل ما يقال حولك ودوّن الملاحظات، وتتاح لك فرص مهنية مميزة، ويحالفك الحظ وتحقق أرباحًا.

عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه.

صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا.