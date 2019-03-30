بعد تغيبها عن تحقيق الموسيقين.. الصورة الأولى لحفل شيرين فى دبى

أحييت المطربة شيرين عبد الوهاب حفل غنائي كبير مساء أمس الجمعة، في إمارة دبي، ويأتي الحفل بعد تغيبها عن تحقيق نقابة المهن الموسيقية يوم الأربعاء الماضي بتهمة الإساءة بمصر.



يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، حدد يوم الأربعاء الماضي، للتحقيق مع شيرين في مقر النقابة، بالإضافة إلى وقفها عن الغناء لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بسبب أزمتها الأخيرة، حيث تقدم علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بمذكرة لهانى شاكر يوم 21 مارس يطالبه فيها بوقفها والتحقيق معها.

