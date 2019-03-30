وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى الإسراء والمعراج، سائلًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.



وأرسل "جمعة" برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



كما هنأ وزير الأوقاف الشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى المجيدة.