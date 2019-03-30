عماد زيادة يهنئ محمد رمضان بنجاح "أقوى حفلة فى مصر"

حرص الفنان عماد زيادة، علي تهنئة النجم محمد رمضان، بنجاح حفله الغنائي الأول، الذي يحمل اسم "أقوي حفل في مصر"، والذي أقيم مساء أمس الجمعة، بمركز المنارة للمؤتمرات، بمنطقة التجمع الخامس.



وقال "زيادة"، إن الحفل كان علي مستوي عالٍ، ويليق بنجم كبير مثل محمد رمضان، كما أن الجمهور كان في غاية الروعة، ومتفاعل معه منذ اللحظة الأولي لظهوره عليه.



وأضاف "زيادة"، أن حضور رمضان كان قويًا، وهذا ما جعل الحفل يحمل الطابع العالمي، بالإضافة إلى جانب احتوئه علي العديد من المفاجأت التي قدمها رمضان لجمهوره الكبير.



يذكر أن الفنان عماد زيادة، قد حضر الحفل مع عدد من النجوم، من بينهم الفنان ماجد المصري، والمنتج والمخرج كريم السبكي، ودينا فؤاد، وآخرين.