اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ" اغتيال النائب العام"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد ١٥ سنة، فى اتهامه بـ"اغتيال النائب العام".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين، وفتحى الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.



وكانت النيابة، وجهت للمتهم، وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.