بالصور.. حفل طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس الجمعة، حفلًا فنيًا لطلاب فصل الإيقاع بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف وتدريب الفنان سعيد الأرتيست، وإشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، المشرف الفنى على مركز تنمية المواهب بالأوبرا.



وتضمن برنامج الحفل أشهر ألحان الموسيقى العربية، فضلًا عن مختارات شعبية وبعض الارتجالات على آلات الإيقاع المختلفة، إضافة إلى مؤلفات سعيد الأرتيست منها: "صباح، أمواج البحر، الأم وبنتها، دقات المواهب، مكسرات، إحنا الشباب، ودقات قلوبنا".



وفي الفاصل الثاني شارك فصل تنمية المواهب من أوبرا القاهرة، وعزة الفلوت الدكتورة داليا عاطف، وكذلك موسيقى أغنية "بتناديني تاني ليه"، على الربابة للعازف محسن الشيمي، وفلكلور صعيدي على المزمار لسيد الحسيني، و3 دقات لعازر الجيتار وحيد ممدوح، والأكورديون حودة الأرتيست.



يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، كورال الموشحات، الفيولينه، والعود، وتم إضافة فصل لذوى القدرات الخاصة، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.