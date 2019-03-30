بالصور.. يحيى الفخرانى وتامر كرم داخل بروفات "الملك لير"

يجري الفنان يحيي الفخراني بروفات مكثفة لأحدث عروضه المسرحية "الملك لير"؛ استعدادًا لانطلاقها يوم 10 أبريل المقبل، على مسرح "Cairo show" بالتجمع الخامس "الماركى".



مسرحية "الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك فى بطولتها نخبة من النجوم لم يجتمعوا معا من قبل على خشبة المسرح فى عمل واحد، فى مقدمتهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومحمد فراج ونهى عابدين وهبة مجدى ونضال الشافعى وناصر سيف وأيمن الشيوى وأحمد عزمى ومحمد فهيم وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى، والديكور للمهندس الفنان كريم مهدى والأزياء من تصميم دكتورة نيفين رأفت.