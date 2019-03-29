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الجمعة 29/مارس/2019 - 11:52 م

بالصور.. "نائب الشرابية" ينظم مؤتمرًا لشرح التعديلات الدستورية

نائب الشرابية ينظم
"نائب الشرابية" ينظم مؤتمرًا لشرح التعديلات الدستورية
محمد الشريف
dostor.org/2571567

نظم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، مؤتمرًا جماهيريًا لتعريف أهالي الدائرة بالتعديلات الدستورية ودعوتهم للمشاركة في الاستفتاء تحت عنوان «انزل.. شارك»، بمركز شباب الزاوية الحمراء، بحضور الكابتن مدحت عبدالهادي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالدائرة.

وقال «وطني»، إن الدستور ليس قرآنا وإنما ميثاق تسير علية الدول يحدد المبادئ التي يلتزم بها الشعوب والحكومات، مؤكدًا أن التعديلات التي يجريها مجلس النواب جاءت في الوقت المناسب خصوصًا في ظل ما تمر به الدولة من الداخل والخارج، بجانب معالجة القصور القائم في دستور 2014 نظرًا لما يحتويه من مواد غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف «وطني»، أن التعديلات الدستورية أمر سائد ومعروف في جميع دول العالم، حيث تم تعديل الدستور الأمريكي أكثر من 5 مرات، وأيضًا فرنسا وضعت دستورها عام 1958 وفي عام 1962 أجرت التعديل الأول عليه، وخلال العقد الأخير أجرت فرنسا 3 تعديلات على دستورها الحالي.

ودعا نائب مستقبل وطن، جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في التعديلات الدستورية، ليضرب للعالم بأكمله نموذجًا في الديمقراطية، بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري.

بالصور.. "نائب الشرابية" ينظم مؤتمرًا لشرح التعديلات الدستورية
بالصور.. "نائب الشرابية" ينظم مؤتمرًا لشرح التعديلات الدستورية
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