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رياضة
الجمعة 29/مارس/2019 - 11:51 م

كاراتيه الأهلى يحصد معظم ميداليات البطولة العربية للأندية فى اليوم الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2571566

توج كاراتيه النادى الأهلى بمعظم الميداليات الذهبية فى اليوم الأول للبطولة العربية الثانية للأندية التى افتتحت مساء اليوم الجمعة، بالصالة المغطاة رقم (2) بهيئة ستاد القاهرة الدولى وتستمر حتى غد السبت.

وفازت اللاعبة أية هشام من الأهلى بالميدالية الذهبية فى منافسات الكاتا فردى سيدات، وحلت رضوى أحمد لاعبة البنك الاهلى المصرى فى المركز الثانى، وتقاسمت المركز الثالث كل زينب إيهاب لاعبة الزمالك ومنة الله سمير لاعبة نادى 6 اكتوبر.

وفى منافسات الكاتا فردى رجال فاز بالميدالية الذهبية محمد حمدى لاعب البنك الأهلى، وحصل على الفضية مروان عبد الله لاعب نادى الشارقة الإماراتى، وفاز بالبرونزية كل من على محمد لاعب الاهلى وسيد سليمان لاعب نادى اليرموك الكويتى، وفى منافسات الكاتا جماعى سيدات فاز الاهلى بالمركز الأول، وجاء نادى البنك الاهلى فى المركز الثانى، وحل القليوبية والزمالك فى المركز الثالث، وحصل الاهلى على الميدالية الذهبية فى منافسات الكاتا رجال، وجاء البنك الأهلى فى المركز الثانى، وتقاسم نادى السالمية الكويتى، والشارقة الإماراتى المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتقام غد السبت منافسات القتال الجماعى سيدات، والقتال جماعى رجال، وتبدأ المنافسات الساعة العاشرة صباحا وتنتهى فى الثالثة عصر.

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