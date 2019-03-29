انطلاق فعاليات الصالون الثقافى الأفريقى فى أسوان

يُنظم صوت شباب أفريقيا صالون الثقافي الأفريقي ويضم الصالون متخصصين وباحثين في شؤون أفريقيا وهي عبارة عن ندوة في أسوان عاصمة الشباب الأفريقي عن القارة الأفريقية وعاداتها وتقاليدها وكيفية دمج بين شباب أفارقة مصريين وغير مصريين.



ويأتي ذلك بحضور نائب المحافظ ووكيل الوزارة بأسوان في قاعة المؤتمرات الدولية- فندق عروس النيل.



ويشارك المتحدثين الدكتورة منال شلتوت، رئيس الجلسة، (مدير متحف الحضارة المصرية)، والدكتورة أنصار محمد عوض الله -[مصر]، (أستاذة اصول التربية بكلية التربية الفنية -جامعة الحلوان)، والدكتورة سعاد محمد الفقيري -[السودان]، باحثة دكتوراه في تاريخ وفلسفة أفريقيا، وجدة إدريس عبد الله- [تشاد] رئيس اتحاد العام للطلاب الأفارقة الأسبق، ومحمد محمود العباس -[موريتانيا]، نائب الرئيس اتحاد الطلبة الأفارقة في مصر، وسلطان خليفة سلطان -[ليبيا] نائب رئيس لجنة العلاقات الأفريقية بليبيا في منظمة الأمم المتحدة للسلام العادل والشامل، وعبدالغفار أحمد عبدالعزيز -[نيجيريا] رئيس صوت شباب أفريقيا.