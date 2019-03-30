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السبت 30/مارس/2019 - 07:22 ص

الإحصاء: المصريون أكثر إنجابًا للذكور فى 2019

الإحصاء: المصريون
الإحصاء: المصريون أكثر إنجابًا للذكور فى 2019
أميرة ممدوح
dostor.org/2571564

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين أكثر إنجابًا للذكور عن الإناث بما يتجاوز الثلاث ملايين نسمة، خلال العام الجاري 2019، حيث ارتفع عدد الذكور إلى 50.5 مليون نسمة مقابل 47.5 مليون نسمة من الإناث، مسجلًا أعلي ارتفاع له منذ بداية الألفية الثالثة.

ولفت جهاز الإحصاء، في تقرير صادر الشهر الجاري، إلى أن الفارق بين أعداد الذكور والإناث في مصر سجل ارتفاعًا مطردًا خلال عامي 2018، 2019، ليصل إلى 3 ملايين نسمة زيادة في أعداد الذكور عن الإناث، بينما كان متوسط الفارق بين أعداد السكان من الذكور والإناث لا يتجاوز 1.8 مليون نسمة خلال الفترة بين عامي 2000 و2017.

وأوضح الإحصاء، أن عدد السكان في عام 2019 بلغ 98 مليون نسمة منهم 50.5 مليون ذكور مقابل 47.5 مليون إناث بفارق 3 ملايين نسمة لصالح الذكور، كذلك بلغ عدد السكان في عام 2018 حوالي 95 مليون نسمة منهم 49 مليون ذكور و46 مليون إناث بنفس الفارق 3 ملايين نسمة، في حين قدر عدد السكان في عام 2017 نحو 91 مليون نسمة منهم 46.4 مليون ذكور مقابل 44.6 مليون إناث بفارق قدره 1.8 مليون نسمة لصالح الذكور.

ويشير الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من الذكور يقع في الفئة العمرية بين عامي "15-39" أي في فئة الشباب وعددهم 20 مليون نسمة من الذكور، يليها الفئة العمرية أقل من 15 سنة بعدد 17.3 مليون نسمة، فيما قدر عدد الذكور في الفئة العمرية بين 40-64 سنة حوالي 10.4 مليون نسمة، وبلغ عدد من تجاوز الـ 65 عامًا مليوني نسمة.

ورغم ما أظهرته بيانات الإحصاء عن تفوق الذكورعلى الإناث من حيث العدد طيلة العقود الماضية، إلا أن أعداد الذكور في الفئة العمرية بين 25-29 عامًا سجلت تراجعًا مقارنة بالإناث، حيث بلغ عدد الذكور في تلك الفئة العمرية 4.1 مليون نسمة، مقابل 4.2 مليون نسمة إناث، بفارق100 ألف لصالح الإناث.

ولفت إلى أن عدد السكان الذكور ظلت الأعلي عن نظيرتها من الإناث باستثناء أعوام 1927، حيث بلغ عدد السكان الذكور 7058 مليون مقابل 7120 مليون من الإناث، وعام 1947 حيث بلغ عدد السكان الذكور 9.3 مليون مقابل 9.5 مليون إناث.

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