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مصر
السبت 30/مارس/2019 - 02:52 ص

تقرير رسمى: مصر تخلصت من 387.7 مليار جنيه من ديونها خلال 7 أشهر

تقرير رسمى: مصر تخلصت
تقرير رسمى: مصر تخلصت من 387.7 مليار جنيه من ديونها خلال 7 أشهر
أميرة ممدوح
dostor.org/2571561

كشف تقرير رسمي حديث أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر أحرزت خطوات متقدمة ومتسارعة في إدارة ملف الديون، حيث تمكنت من سداد 387.7 مليار جنيه من ديونها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018-2019، مقارنة بـ345.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 42.5 مليار جنيه خلال عام.

وأضاف الإحصاء، في تقرير لها، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بسداد فوائد الديون الداخلية والخارجية بقيمة 246.6 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو - يناير من عام 2018 2019، مقابل 204.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه 20172018، بزيادة قدرها 41.9 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي الأقساط المسددة إلى 141.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 140.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 600 مليون جنيه.

واستحوذت الديون الداخلية المسددة علي النصيب الأكبر من إجمالي حصة الديون المسددة، حيث بلغت قيمة فوائد الدين الداخلي المسددة 223.7 مليار جنيه، وبلغت أقساط الدين الداخلي المسددة 117.5 مليار جنيه، بإجمالي 341.2 مليار جنيه.

وعلي صعيد الديون الخارجية، سددت الحكومة المصرية 46.5 مليار جنيه من فوائد وأقساط القروض الخارجية خلال الفترة بين شهري يوليو ويناير من العام 2018-2019 مقابل 40.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017-2018، منهم 22.9 مليار جنيه فوائد قروض و23.6 مليار جنيه أقساط قروض خارجية.

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