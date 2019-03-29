مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم السبت 29-3-2019

تابع لايف لعبة الزمالك اليوم ومن الناحية التهديفية في أول 22 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تسجيل 38 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي 15 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.ويُعتبر النجم المصري مروان محسن هو هداف فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح المهاجم مروان محسن في تسجيل خمسة أهداف لمصلحة فريقه الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ومن ثم يليه مباشرة في المركز الثاني النجم النيجيري جونيور أجايي، حيث نجح النجم النيجيري جونيور أجايي في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة فريقه الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.







آخر إِستعدادات الزمالك قبل ملاقاة الأهلي في الدوري المصري الممتاز السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 53 نقطة بعدما خاض 22 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي أول 22 جولة خاضها فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الزمالك إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في خمس مباريات أخرى.