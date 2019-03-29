القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
مباريات
الجمعة 29/مارس/2019 - 11:44 م

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم السبت 29-3-2019

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم السبت 29-3-2019

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2571558

تابع لايف لعبة الزمالك اليوم ومن الناحية التهديفية في أول 22 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تسجيل 38 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي 15 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.ويُعتبر النجم المصري مروان محسن هو هداف فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح المهاجم مروان محسن في تسجيل خمسة أهداف لمصلحة فريقه الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ومن ثم يليه مباشرة في المركز الثاني النجم النيجيري جونيور أجايي، حيث نجح النجم النيجيري جونيور أجايي في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة فريقه الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.



آخر إِستعدادات الزمالك قبل ملاقاة الأهلي في الدوري المصري الممتاز السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 53 نقطة بعدما خاض 22 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي أول 22 جولة خاضها فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الزمالك إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في خمس مباريات أخرى.

موضوعات متعلقة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر .. Yalla shoot

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | kooora

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الخميس 24-1-2019 في الدوري المصري

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ومصر المقاصة الخميس 24/1/2019 في الدوري المصري الممتاز

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أقل من شهر

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ أقل من شهر

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

الآن

محلب: مصر من أكثر دول العالم أمنًا واستقرارًا

مسئول أمريكي: فرض عقوبات جديدة على روسيا لمحاولة اغتيال سكريبال

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

ads
الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك: محمود علاء مهدد بالغياب عن القمة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

رياضة

مخرج مباراة القمة: "أنا لسه بتعلم وأتمنى عدم وضعي تحت ضغط" (فيديو)

مدرب الرجاء المغربى يشيد بلاعبيه بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية

المهمة 117.. كيف يحسم جروس ولاسارتى قمة صدارة الدورى؟

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك: محمود علاء مهدد بالغياب عن القمة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

ننشر "بوكليت" اللغة الانجليزية للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

"تعليم القاهرة" تتوج بالكأس الذهبي والفضي في مسابقة المكتبات النموذجية

ننشر "بوكليت" الجغرافيا للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

فتح باب الترقية للمعلمين الذين أمضوا ٥ سنوات بوظيفة الكادر

ننشر "بوكليت" الصرف للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

الأمصار

كندا تحذر مواطنيها المسافرين إلى بريطانيا

الجيش الوطني الليبي يقترب من العاصمة طرابلس

"العرابي" و"عصام" مهنئين عضو نادي القضاة: لعبتم دورًا تايخيًا في مصير الدولة المصرية

أمريكا والصين تحرزان تقدماً في المحادثات التجارية

مسئول أمريكي: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎