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السبت 30/مارس/2019 - 05:52 ص

الإحصاء: 1.3 مليون من ذوى الإعاقة خارج المظلة التأمينية

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
أميرة ممدوح
dostor.org/2571551

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 1.3 مليون من ذوى الإعاقة خارج المظلة التأمينية أي غير مشترك أو مستفيد من التأمينات الاجتماعية، منهم 691.1 ألف من الذكور مقابل 678.5 ألف من الإناث، وذلك من إجمالي 2.027 مليون معاق على مستوي الجمهمورية.

وأضاف الإحصاء، في تقرير له الشهر الجاري تزامنًا مع إطلاق أول صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الإعاقة، أن العدد الأكبر من المعاقين غير المؤمن عليهم هم ذوي الإعاقات الحركية وعددهم 687.5 ألف معاق، يليها الإعاقات المتعلقة برعاية النفس بعدد 401.6 ألف معاق، ثم إعاقة السمع بعدد 317.6 ألف معاق، وإعاقة التركيز والتذكر بعدد 316 ألف معاق من غير مستفيدي التأمين الاجتماعي.

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